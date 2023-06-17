У Запоріжжі відновлюють будинки, пошкоджені російськими ракетами. Натепер тривають роботи на двох об'єктах. Ремонтники розчищають фундамент та прибирають пошкоджені елементи.

Надалі обіцяють полагодити не тільки стіни та покрівлі, а й власне квартири. Загалом у місті потрібно відбудувати одинадцять напівзруйнованих висоток.

На світлинах у телефоні пані Валентина показує те, що залишилось від її трикімнатної квартири. Багатоповерхівку, у якій мешкала жінка, восени зруйнувала російська ракета. Від удару обвалився цілий під'їзд будинку. Під завалами загинули 15 людей.

Валентина, жителька Запоріжжя:

Дуже жалко, що немає сусідів, це таке, що пережити не можливо.

Сама Валентина тієї ночі просто дивом залишилась живою. Від вибуху у її квартирі обвалилася стіна. Жінку засипало камінням. З-під завалів її ледь живою дістали рятувальники. Каже, на відновлення здоров'я пішов не один місяць. Втім, їй досі важко згадувати те, що довелось пережити.

Валентина, жителька Запоріжжя:

Той, хто не пережив цього, той не зрозуміє цього, а якщо ти вже пережила, тебе з-під каміння витягнули, і ти вже цей жах бачила. І коли сусідня кімната горить, і ти думаєш, що ти зараз не виживеш просто на просто. Ще пів години якби мене не витягли, то мене б тут не було уже.

Після вибуху минуло більше, як пів року. Валентина зараз живе у сина. А в будинку, побитому ворожими снарядами, почалися відновлювальні роботи.

Зараз робітники вичищають з підвалу каміння та сміття. Це потрібно, щоб фахівці могли дообстежити основу багатоповерхівки.

Андрій Колісник, начальник будівельної дільниці підрядної організації:

Далі після цього прийдуть проєктанти, будуть визначати стан фундаменту, що з ним робити, чи підсилювати. Ділянка досить така, стислі умови праці, що ми не можемо тут багато техніки навести.

Ще один етап підготовки до будівництва - перенесення та під'єднання комунікацій.

Олександр Андреєв, керівник КП "Управління капітального будівництва":

Підписаний уже договір з міськгазом про перенесення газової труби, бо вона буде заважати будівельній техніці, також підписаний у нас уже договір з водоканалом вже на водопостачання, тому що під час розбору завалів, щоб у нас не підіймався пил, водою він буде стримуватись.

Самі будівельні роботи почнуть щойно остаточно затвердять проєкт. Його мають завершити вже наступного місяця.

Антон Попов, головний інженер КП "Управління капітального будівництва":

Це будуть демонтажні роботи, потім буде зведення фундаментів або ремонт фундаментів, залежно від того, що ми побачимо, і після цього буде зводитись вже безпосередньо оця частина, яка зараз відсутня.

Одночасно будівельні роботи почнуться і в менш пошкоджених під'їздах. Цьогоріч планують виконати основні роботи. А в наступному році - візьмуться за відновлення фасаду. Обіцяють зберегти його автентичність. Оскільки зруйнований росіянами будинок - архітектурна пам'ятка.

Відновлення триває і в іншому напівзруйнованому будинку. Його мають відновити до кінця наступного року. Зараз ремонтники прибирають пошкоджені елементи на поверхах та у підвалі, укріплюють конструкції. Потім відновлять опорні стіни, перекриття та дах.

Сергій Дідух, керівник підрядної організації:

Повністю проєкт капремонту передбачає 50 мільйонів. Наразі бюджетом міста виділено 20 мільйонів. Посилення, нова покрівля буде, вікна будуть встановленні там, де вони пошкоджені, а уже інша частина грошей піде на ремонти квартир, на термомодернізацію і доброустрій.

Роман прийшов до будинку, щоб віддати підрядникам ключ від квартири. У ній він прожив 60 років і хоче повернутися знову. Сподівається, після ремонту його родині тут не буде страшно.

Роман, житель Запоріжжя:

В мене страху як такого нема, а у жінки страх є. Вона каже: подивимось, як зроблять. Вона взагалі говорить, щоб вікна менше зробили, після вибуху вона боїться великих вікон.

Російські снаряди пошкодили в Запоріжжі 11 багатоповерхівок. Чотири з них мають відновити коштом міського бюджету та залучення додаткових коштів.

Анатолій Куртєв, секретар Запорізької міської ради:

Ми виділили перший транш, далі ми шукаємо додаткові джерела фінансування, і це або буде державна субвенція, або буде міжнародні партнери, саме цих 4 будинків.

Решту сім висоток місто сподівається відбудувати за допомогою держави. Проєкти передадуть до агенції відновлення.