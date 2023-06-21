Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України [ Редагувати ]
Болгарія сьогодні, 21 червня, анонсувала підготовку до відправлення нового пакета військової допомоги для України.
Про це повідомляє міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв, якого наводить БГНЕС.
За його словами, новий пакет допомоги відповідатиме запитам України і можливостям Болгарії. Міністр під час ухвалення цього рішення спирається на торішнє рішення парламенту, яке дозволило Болгарії надсилати Україні військову допомогу.
"За обсягом допомога буде надана в тому самому обсязі, що й минулого разу", - сказав міністр.
Тагарєв повідомив, що Болгарія дістає зі складів те, що перебуває у справному стані, має більший ресурс, приблизно 30-40 років. Також країна спирається на вартість, це доводиться враховувати, а також прораховувати цю вартість у Болгарії теж доводиться.
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