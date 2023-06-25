Липень стане випробуванням на міцність: очікується багато магнітних бур [ Редагувати ]
Магнітні бурі у липні можуть завдати чимало неприємностей людям. Очікується кілька сильних хвиль, які відчують не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями, а й абсолютно здорові люди.
Перша потужна магнітна буря очікується 9 липня. Вона досягне К-індексу 4, а це означає, що погіршення самопочуття може бути у багатьох людей на планеті.
Наступна буря накриє Землю з 12 по 13 липня. Ця буря буде затяжна і ще потужніша - до К-індексу 5.
Після короткого перепочинку планету накриє сильний геомагнітний шторм – з 16 по 19 липня. Далі невелика магнітна буря очікується 26 липня. І наприкінці місяця варто чекати ще на одну затяжну - 30 та 31 липня.
Основні симптоми при магнітній бурі:
- Головний біль, мігрень, запаморочення
- Сонливість, безсоння
- Дратівливість, загострення тривожності
- Порушення концентрації, труднощі з уважністю
- Депресивні стани, пригніченість
- Занепад сил, швидка стомлюваність
- Загострення хронічних захворювань
- Стрибки тиску та серцевого ритму
- Проблеми із травленням, нудота, відсутність апетиту
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