Магнітні бурі у липні можуть завдати чимало неприємностей людям. Очікується кілька сильних хвиль, які відчують не лише метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями, а й абсолютно здорові люди.

Перша потужна магнітна буря очікується 9 липня. Вона досягне К-індексу 4, а це означає, що погіршення самопочуття може бути у багатьох людей на планеті.

Наступна буря накриє Землю з 12 по 13 липня. Ця буря буде затяжна і ще потужніша - до К-індексу 5.

Після короткого перепочинку планету накриє сильний геомагнітний шторм – з 16 по 19 липня. Далі невелика магнітна буря очікується 26 липня. І наприкінці місяця варто чекати ще на одну затяжну - 30 та 31 липня.

Основні симптоми при магнітній бурі: