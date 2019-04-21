В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидатов двое: Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Они уже побывали на участках и проголосовали. Украинские звезды также активно делятся в соцсетях фото с избирательных участков.

Популярный украинский певец Олег Винник отдал свой голос на избирательном участке в Германии.

Актеры юмористического шоу "Варьяты" во главе с Сергеем Притулой проголосовали на избирательном участке в Закарпатской области.

"Гражданский долг выполнен", - написал телеведущий Александр Педан под фото из избирательного участка.

Алексей Потапенко поручил бросить бюллетень в урну своему сыну. Именно это фото артист опубликовал на странице в соцсети.

Победительница песенного шоу "Евровидение-2016" Джамала в своих Instagram-Stories призвала идти голосовать.

Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов отметил, что он выполнил свой гражданский долг.

"Я пойду и проголосую сердцем. Мне не безразлично! Хотя бы потому, чтобы завтра со спокойной совестью вернуться к важным делам... И вам советую", - написала телеведущая Маша Ефросинина.

"Я уже свой выбор сделал", - поделился лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк.

"Мы своего президента выбрали", - подписала фото с мужем Ольга Сумская.

Актер Сергей Сивохо также проголосовал и призвал всех идти на избирательные участки.

Украинский танцор, а также судья телевизионных проектов Владислав Яма написал в своем Instagram: "Выбор сделан!.. За кого голосовали?".

Народная артистка Украины Екатерина Бужинская тоже похвасталась, что выполнила гражданский долг.

Солист группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук тоже отдал свой голос.

Раньше сообщалось о том, что в Австралии подсчитали голоса украинцев за президента. А также читайте, как голосуют украинцы заграницей