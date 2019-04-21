Выборы-2019: как голосовали звезды шоу-бизнеса [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 апреля, в Украине проходит второй тур президентских выборов. Кандидатов двое: Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Они уже побывали на участках и проголосовали. Украинские звезды также активно делятся в соцсетях фото с избирательных участков.
Популярный украинский певец Олег Винник отдал свой голос на избирательном участке в Германии.
Актеры юмористического шоу "Варьяты" во главе с Сергеем Притулой проголосовали на избирательном участке в Закарпатской области.
Вар'яти вже проголосували! А ви??!!
Публикация от Сергій Притула (@siriy_ua)
"Гражданский долг выполнен", - написал телеведущий Александр Педан под фото из избирательного участка.
Громадянський обов’язок виконано! 🇺🇦
Публикация от Oleksandr Pedan (@pedanos)
Алексей Потапенко поручил бросить бюллетень в урну своему сыну. Именно это фото артист опубликовал на странице в соцсети.
За майбутнє🇺🇦#вибори2019 #elections
Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)
Победительница песенного шоу "Евровидение-2016" Джамала в своих Instagram-Stories призвала идти голосовать.
Украинский телеведущий и актер Юрий Горбунов отметил, что он выполнил свой гражданский долг.
Громадяньський обов‘язок -виконано!
Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)
"Я пойду и проголосую сердцем. Мне не безразлично! Хотя бы потому, чтобы завтра со спокойной совестью вернуться к важным делам... И вам советую", - написала телеведущая Маша Ефросинина.
Привет, я Маша! И это я в гримерной за 5 минут до своего выступления перед женской аудиторией в Киеве. Киев уже тридцать первый город по счёту за последние два года моих выступлений по Украине с #тыусебяодна и #успехвошибках И тут Я ещё не знаю, что снова увижу полный зал, больше тысячи женщин!!! И я по-прежнему не понимаю, почему это со мной происходит. И за что мне даётся такое невероятное счастье... После выступления ещё долго будут звучать вопросы из зала. И они всегда, независимо от города или региона, от возраста или статуса женщин, связаны с тем «как найти силы все изменить?/ как не поддаваться общественному мнению? / как найти своё предназначение? / как отстоять своё право на женское счастье ? и т.д Есть и очень тяжёлые вопросы- они из глубин личных трагедий - насилие, предательство и вероломство судьбы ... Вчера одна потрясающей красоты молодая женщина задавала свой вопрос, читая его с листочка, чтобы не дать волнению исказить её мысли. Мысль заключалась в том, что она семь лет воспитывает ребёнка с аутизмом, и что в нашей стране иметь особенного ребёнка - это социальный ад... Но, несмотря на это, женщина мечтает создать центр для таких детишек и помощь для их мам, ею движет желание ПОМОГАТЬ, хотя во время монолога её душили слезы собственных личных проблем... И таких женщин я видела уже более 20 тыс по Украине !!!Я Маша, и мне через месяц 40 лет! Всё, что у меня сегодня есть, я заработала и сделала сама. Вся моя общественная деятельность в этой стране проходит без помощи правительства и даже наоборот - мы, как и сотни тысяч людей, любящих свою страну и желающие в ней жить, не сетуем, не бранимся в соцсетях, а просто действуем! Поэтому, несмотря на то, кто сегодня возглавит Украину, я не остановлюсь и буду жить дальше, делая то, что позволяют мои возможности. Хотя, конечно, было бы круто, чтобы новый глава или старый , после этой смертельно-страшной предвыборной гонки, вспомнили в какой-то момент о социальной катастрофе в Украине! Сейчас я пойду и проголосую сердцем. Мне не все равно! Хотя бы потому, чтобы завтра со спокойной совестью вернуться к важным делам...И вам советую! #проголосуйте
Публикация от Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)
"Я уже свой выбор сделал", - поделился лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк.
Я вже свій вибір зробив! #думай #вибір #виборипрезидента2019 #вибори2019
Публикация от Viktorbronyuk_official (@viktorbronyuk_official)
"Мы своего президента выбрали", - подписала фото с мужем Ольга Сумская.
Актер Сергей Сивохо также проголосовал и призвал всех идти на избирательные участки.
Уровень 2!))) #сивохо #вибори2019
Публикация от Сергей Анатольевич Сивохо (@ciboxo)
Украинский танцор, а также судья телевизионных проектов Владислав Яма написал в своем Instagram: "Выбор сделан!.. За кого голосовали?".
Выбор сделан!..☀️ За кого голосовали?..
Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)
Народная артистка Украины Екатерина Бужинская тоже похвасталась, что выполнила гражданский долг.
Солист группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук тоже отдал свой голос.
#голосуюзаУкраїну Київ, 21.04.2019
Публикация от Океан Ельзи (@okeanelzy_official)
Раньше сообщалось о том, что в Австралии подсчитали голоса украинцев за президента. А также читайте, как голосуют украинцы заграницей
по теме
Выборы-2019: как голосуют украинцы заграницей
Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию
Звільнення Надії Савченко: кому вигідна свобода екс-депутата?
Ігор Попов - народний депутат й заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради та Тарас Загородній - політичний експерт прокоментували звільнення Надії Савченко у прямому ефірі
Дебаты на НСК "Олимпийский": сколько пришло людей (фото)
На НСК "Олимпийский", где проходят дебаты между кандидатами на должность в президенты Украины
Дебаты-2019: опубликовано расписание
Опубликовано расписание дебатов кандидатов в президенты
Юрій Бойко закликає кандидатів у президенти розглянути мирний план врегулювання конфлікту на Донбасі
Засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко висловив сподівання, що майбутній президент України дослухається до мирного плану, який пропонує "Опозиційна платформа - За життя"