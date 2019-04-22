Війна на Донбасі: бойовики поранили українського військового [ Редактировать ]
І далі до подій на Сході. Одного військовослужбовця там поранено внаслідок ворожого обстрілу. Попередньої доби ворог один раз відкривав вогонь по українських позиціях.
Зокрема російські найманці атакували з автоматичних станкОвих гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї поблизу Катеринівки. На ворожу провокацію військові гідно відповіли, - повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил.
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