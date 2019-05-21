У Франції нелегальні мігранти захопили аеропорт [ Редактировать ]
У Франції розпочалися протести "чорних жилетів". Так себе називає найбільший у країні союз нелегальних мігрантів.
Сотні бунтарів захопили аеропорт імені Шарля де Голля та перешкоджають посадці пасажирів. Вони вимагають припинення депортацій, одержання легального статусу та зустрічі з прем'єр-міністром Едуаром Філіппом. Протестувальники закликають місцевих авіаперевізників не допомагати офіційній владі висилати мігрантів.
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