Жителі Прикарпаття потерпають від бездоріжжя

Кілька місяців тому люди власноруч своїм коштом лагодили полотно, щоб можна було хоч якось проїхати, але терпець їм увірвався - вони вимагають від чиновників капітального ремонту траси