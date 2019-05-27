Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

1. Клетку

Временами вы чувствуете себя потерянным и движущимся по кругу. Вы чувствуете, что кто-то или что-то вас ограничивает. Пришло время сбросить оковы и начать новую жизнь, в которой вы будете ощущать себя свободным, как ветер.

2. Дровосека

Вы решаете все проблемы, не задумываясь дважды, что нередко может иметь не самые приятные последствия. Несмотря на то, что вы всегда готовы отвечать за свои поступки, некоторых незначительных проблем вам удастся избежать, если вы не будете "рубить их с плеча".

3. Деревья

Деревья - символ роста и процветания. Вы не стоите на месте, постоянно развиваясь и достигая поставленных целей. Просто убедитесь, что вы не упускаете ничего важного в своей жизни и не придаете своим амбициям слишком большое значение.

4. Дорожку

Дорожка символизирует прогресс и уверенность, а это означает, что в своей жизни вы придерживаетесь четкого маршрута и следуете ему, не поддаваясь соблазнам, которые вас окружают. Но не забывайте помогать тем, кто встретится вам на пути и кто будет сопровождать вас в дальнейшем.

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