У Туреччині накрили канал перевезення мігрантів до Євросоюзу [ Редактировать ]
У Туреччині викрили злочинне угруповання, що нелегально доправляло мігрантів у Євросоюз. Це найбільша у Європі група контрабандистів, звітують у поліції.
Рейди провели одночасно в чотирьох провінціях, затримали 20 людей, серед них - ватажка злочинців.
Контрабандисти працювали кілька років і за цей час перевезли до ЄС тисячі вихідців з Афганістану, Іраку та Сирії. Щороку заробляли до двох мільйонів євро.
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