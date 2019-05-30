Щороку заробляли до двох мільйонів євро

У Туреччині викрили злочинне угруповання, що нелегально доправляло мігрантів у Євросоюз. Це найбільша у Європі група контрабандистів, звітують у поліції.

Рейди провели одночасно в чотирьох провінціях, затримали 20 людей, серед них - ватажка злочинців.

Контрабандисти працювали кілька років і за цей час перевезли до ЄС тисячі вихідців з Афганістану, Іраку та Сирії. Щороку заробляли до двох мільйонів євро.