Масштабний мотофестиваль "Тарасова Гора" стартував під Черкасами. Тільки впродовж п'ятниці та суботи сюди з'їхалися майже шість тисяч байкерів з усієї України і не тільки. Цього року мото-зліт прийняв гостей з Білорусі, Естонії, та навіть Казахстану.

Чим дивували іноземців організатори, і від якої традиції їм довелося відмовитись?- усе бачили наші кореспонденти.

Ревіння моторів і запах паленої гуми - уже 17 років поспіль Черкащина зустрічає "Тарасову Гору". Щоб потрапити на цей байкерський зліт, Катерина проїхала майже вісімсот кілометрів на своєму мотоциклі. Зізнається: шлях був нелегкий, двоколісний кінь тепер потребує незначного ремонту.

"- Что-то, ну чего -то там застряло, надо посмотреть раскрутить. - Самі будете крутити? - Ну, я надеюсь попрошу кого-нибудь, мальчиков много, думаю, что кто-то поможет", - говорить Катерина, байкер із Білорусії.

На містку через Дніпро прапори країн, чиї учасники з'їхалися на зліт: є гості з Естонії, навіть із Казахстану. Байкери приїжджають сюди передусім відпочити та зустрітися з давніми друзями, адже усіх їх об'єднує любов до мотоциклів і дороги. Хто хоче комфорту - селиться в готелі, а от любителі екстриму обирають намети. В одеситів Андрія та Стаса похідний скарб завжди у мотоциклі. Хлопці щойно прибули і вже готують обід.

Дружба дружбою, а спортивну конкуренцію ніхто не скасовував. У заїздах по колу змагаються ретро-мотоцикли.

Тут і двоколісні зразки часів Другої світової, і радянського мотопрому. Та переможцем виявився екіпаж найепатажнішого мотоцикла - з 60 років його не тільки капітально не лагодили, навіть не фарбували.

"Можна при вкладанні фінансів любу техніку зробити і цукерка буде, але якщо не вкладати в неї, просто дивитись, скільки часу вона може проіснувати - такий є задум".

Змагань протягом 4 днів фестивалю буде чимало,- запевняють організатори. Це й боксерські бої байкерів, і парад мотоциклів, усе під музичний супровід легендарного американського гурту «Тіто і Тарантула». Їхній виступ - родзинка зльоту. А ще від однієї організаторам довелося відмовитися.

"Така не дуже гарна родзинка, що немає доріг, що ми не зможемо колоною з'їздити на Тарасову Гору, бо дуже ризиковано такими ямами вести людей до Канева", - говорить Сальвадор, організатор фестивалю.

Цією поїздкою фестиваль мав завершитися. Натомість байкери вирушать величезною колоною в Черкаси. А вже у понеділок зранку роз'їдуться по домівках.