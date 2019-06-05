5 июня: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
5 июня - 156-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается 209 дней.
Сегодня экологи всех стран и любители природы отмечают Всемирный день окружающей среды, установленный под эгидой ООН 5 июня. Мероприятия этого дня направлены на привлечение внимания людей к проблемам защиты и охраны окружающей среды.
5 июня проводятся митинги, шествия, "зеленые" парады, велопробеги, тематические конкурсы, соревнования, производят уборку лесных насаждений, прибрежных речных и морских территорий, посадку деревьев.
Именины 5 июня: Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.
Православные украинцы 5 июня отмечают День святого Леонтия. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю.
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