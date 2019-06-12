В народном календаре 13 июня отмечается - Еремей-распрягальник, Еремей-бобовник. В этот день крестьяне заканчивали посевные работы, распрягали лошадей, сажали бобы и обращали внимание на росу, по наличию или отсутствию которой судили о погоде на следующий день. Православная церковь 13 июня вспоминает апостола от семидесяти Ерма и мученика Ермию Команского.

Традиции 13 июня

Название "распрягальник" связано, скорее всего, с тем, что по окончании посевных работ лошадей освобождали от тяжелого оборудования для обработки земли (распрягали). Коням 13 июня оказывали особое внимание, благодарили их за выполненную работу. Животных баловали всякими вкусностями, купали, давали им отдохнуть. Верили, что если на Еремея-распрягальника запрячь лошадь, то она в ближайшее время сильно заболеет. Даже при сильной необходимости крестьяне этого не делали, ходили пешком, а все важные дела старались перенести на потом.

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Существовало поверье, что когда крестьяне уходили с поля, завершив посев яровых, им на смену приходил полевик, или житный дед, который был существом нелюдимым.

Рассерженный полевик мог напустить на поля змей или испортить хлеба, оставив людей без урожая. Поэтому наши предки всячески старались его умилостивить:

находили ров, расположенный как можно дальше от дороги, и ночью бросали в него яйца и обезглавленного старого петуха – угощения для пашни;

чтобы полевые духи зимой не голодали, на полях оставляли пригоршню необмолоченных зерен и несколько несорванных (поднятых с земли) яблок.

Еще святого покровителя этого дня в народе прозвали Еремей-бобовник. Хозяйки в этот день сажали бобовые и верили, что в будущем получат хороший урожай.

Приметы на 13 июня

Сильная роса – к солнечному дню.

Вечером нет росы – завтра будет дождь.

Роса быстро высыхает – к дождю.

Чем больше вечером росы, те жарче будет на следующий день.

Непогода на Еремея предвещает суровую зиму.

Если день погожий, то уборка хлеба будет пригожей.

Кукушка кует на хорошую погоду.

Сильный туман утром – к урожаю грибов.

Затяжной дождь сулит плохой урожай.

Сон с 12 на 13 июня пустой. Если сновидение, увиденное днем 13 июня, вам снилось и раньше, то ждите его исполнения через семь недель.

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