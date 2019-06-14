Архітектора Кропивницького затримали на хабарі [ Редактировать ]
У Кропивницькому на хабарі у 600 доларів затримали головну архітекторку району. Заскочили 55-річну чиновницю на гарячому у її власному кабінеті.
За 600 доларів жінка обіцяла місцевому підприємцеві зробити дозвільні документи на встановлення МАФу. Відкрите кримінальне провадження. Триває досудове слідство.
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