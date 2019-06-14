У Черкасах рибохоронець погорів на хабарі

А в Черкасах погорів на хабарництві інспектор Держрибгосподарства. Чоловік налагодив схему поборів із рибалок-промисловиків і вимагав від них гроші за дозволи на вилов. Зокрема, і в період нерестової заборони