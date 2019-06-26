22 марта 2019 года в Москве состоялась встреча председателя Политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" В. Медведчука и сопредседателя партии Ю. Бойко с председателем правительства России Д. Медведевым при участии председателя правления ПАО "Газпром" А. Миллера.

На встрече обсуждался ряд жизненно важных для экономики и граждан Украины вопросов, а именно: переход к прямым поставкам природного газа из России в Украину; обеспечение транзита газа с 1 января 2020 года по газотранспортной системе Украины в страны Европейского Союза; восстановление взаимовыгодных экономических отношений между Украиной и Российской Федерацией, в том числе восстановление транзитных коридоров через территорию РФ в третьи страны.

По итогам проведенных переговоров руководством РФ был принят ряд соответствующих решений. В частности, 24 июня 2019 года опубликован указ президента РФ № 290, согласно которому вносились изменения в ряд предыдущих указов в части применения отдельных специальных экономических мер, а именно: в указ № 560 от 6 августа 2014 года; № 391 от 29 июля 2015 года; № 592 от 22 октября 2018 года. В результате с 1 июля 2019 года Украина получила разрешение на осуществление транзитных международных автомобильных перевозок и транзитных международных железнодорожных перевозок через территорию Российской Федерации в третьи страны в соответствии с порядком осуществления таких перевозок, установленным вскоре правительством РФ.

Отмечу, что ограничения по транзиту самым негативным образом отразились на экономике Украины. По официальным данным "Укрзалізниці", транзитные перевозки между Россией и Украиной в 2012-2018 годах уменьшились более чем в 5 раз. По их данным, потеря транзита для "Укрзалізниці" - это минус, ведь стоимость транзитных перевозок преимущественно в 4 раза дороже внутренних. По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, потери автомобильной отрасли страны от запрета транзита через территорию РФ в страны Средней Азии составляли ежегодно примерно от 2 млрд до 4 млрд грн. При этом объездные пути через Беларусь, а также мультимодальные перевозки через Черное и Каспийское моря оказались слишком затратными (дополнительно от $3,5 тыс. до $5 тыс. за поездку) и практически не использовались ввиду увеличения стоимости и времени прохождения маршрута.

Как видим, принятое решение приведет к колоссальным экономическим выгодам для Украины. По нашим подсчетам, это обеспечит пятикратный рост железнодорожных транзитных перевозок, а также восстановление прежних потерь в размере 2-4 млрд грн в год для субъектов автомобильной отрасли. В Министерстве транспорта РФ уже заявили, что эти меры также позволят использовать огромный транзитно-логистический потенциал страны, увеличить объем транзита на 82000 международных перевозок в год и в целом повысить прозрачность транзита.

Для Украины это настоящий прорыв, поскольку транспортная отрасль, ставшая в последние годы заложницей взаимной санкционной политики, является одной из важнейших составляющих и артерией национальной экономики. Возможность прямого транзита через территорию РФ открывает перед Украиной рынки Средней Азии, в частности Казахстана, а в перспективе и Китая, что может стать одним из драйверов реального возрождения транзитного потенциала и экономического Украины в целом. Перед нашей страной открывается перспектива реализации Транснационального мегапроекта Экономического пояса Шелкового пути "Один пояс, один путь", где Украина по праву имеет все шансы стать мостом между Европой и Азией, а также привлечь в национальную экономику миллиарды долларов инвестиций.

Успех с разрешением транзита в очередной раз доказал, что Виктор Медведчук - единственный, кто способен реально восстановить взаимовыгодные двусторонние российско-украинские экономические отношения. Именно он создает и предлагает успешное экономическое будущее Украине, пока его политические оппоненты занимаются инсинуациями и вредительством в отношении экономики и граждан собственной страны. Убежден, именно предложенная политической партией "Оппозиционная платформа - За жизнь" безальтернативная экономическая программа обеспечит реальный экономический рост и достойный уровень жизни граждан Украины.