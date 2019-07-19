У віденському зоопарку народилося слоненя [ Редактировать ]
У віденському зоопарку Шенбрунн народилося слоненя. Вага маляти - 90 кілограмів. На світ воно з'явилося завдяки штучному заплідненню.
Імені слоненяті поки що не вигадали. Варіанти виставили на голосування на сайті звіринцю. Єдина вимога - ім'я має бути коротким, щоб вимовити його могли - навіть наймолодші відвідувачі.
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