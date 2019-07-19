У віденському зоопарку Шенбрунн народилося слоненя. Вага маляти - 90 кілограмів. На світ воно з'явилося завдяки штучному заплідненню.

Імені слоненяті поки що не вигадали. Варіанти виставили на голосування на сайті звіринцю. Єдина вимога - ім'я має бути коротким, щоб вимовити його могли - навіть наймолодші відвідувачі.