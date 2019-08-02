Нужно собрать персонифицированную информацию о детях, пропавших без вести в зоне вооруженного конфликта - депутат [ Редактировать ]
Нужно собрать персонифицированную информацию о детях, пропавших без вести в зоне вооруженного конфликта. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко написал на своей странице в Фейсбук.
Он отметил, что во время своего недавнего выступления в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал недостоверные данные о количестве детей, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. "Для того чтобы гарант Конституции получил данные такой сверхважной статистики, направил в Офис президента соответствующий запрос и обращение. В частности, обратил внимание президента на то, что в Украине не ведется учет случаев смерти детей во время или в результате вооруженного конфликта", - написал Юрий Павленко.
"Ко мне как народному депутату обращаются родители раненых и умерших детей, которым в медицинских документах, несмотря на всю очевидность травмирования оружием, указывают "бытовая травма". Обращаются и родители раненых детей, против которых были начаты уголовные производства, и они были несправедливо обвинены в том, что ребенок пострадал. Такие факты вызывают и профессиональное, и человеческое возмущение", - подчеркнул политик.
Парламентарий отметил, что вопрос регистрации фактов смерти находится в компетенции двух министерств: здравоохранения и юстиции. "Считаю необходимым поручить Минюсту разработать и внести изменения в нормативно-правовые акты в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, предусмотрев четкий порядок учета смерти детей, умерших в результате вооруженного конфликта, в том числе от взрывоопасных предметов", - акцентировал Юрий Павленко.
"Считаю необходимым собрать персонифицированную информацию о детях, пропавших без вести в зоне вооруженного конфликта, и детях-военных. Не исключено, что дети, которые учтены как пропавшие на подконтрольной территории, значатся погибшими на неподконтрольных территориях, и наоборот", - отметил народный депутат.
по теме
Я в своей жизни не опускал головы ни перед кем, тем более перед таким ничтожеством, как Порошенко - Медведчук
Виктор Медведчук сделал важное заявление
Нацсовет демонстративно преследует "112 Украина" и NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в очередной раз по политическим мотивам атакует телеканалы NewsOne и "112 Украина"
"Зе-власть" готовит распродажу страны "с молотка" - "Оппозиционная платформа - За жизнь"
"Зе-власть" готовит распродажу страны "с молотка"
Илья Кива: открытие рынка земли обернется потерей суверенитета
Открытие рынка земли в Украине обернется потерей суверенитета
Илья Кива возмущен планами властей по реформированию разведки при участии иностранных партнеров
Планы украинских властей по реформированию разведки при участии иностранных партнёров не ориентированы на национальные интересы