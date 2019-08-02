Нужно собрать персонифицированную информацию о детях, пропавших без вести в зоне вооруженного конфликта. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Павленко написал на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что во время своего недавнего выступления в Брюсселе Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал недостоверные данные о количестве детей, погибших в результате вооруженного конфликта в Донбассе. "Для того чтобы гарант Конституции получил данные такой сверхважной статистики, направил в Офис президента соответствующий запрос и обращение. В частности, обратил внимание президента на то, что в Украине не ведется учет случаев смерти детей во время или в результате вооруженного конфликта", - написал Юрий Павленко.

"Ко мне как народному депутату обращаются родители раненых и умерших детей, которым в медицинских документах, несмотря на всю очевидность травмирования оружием, указывают "бытовая травма". Обращаются и родители раненых детей, против которых были начаты уголовные производства, и они были несправедливо обвинены в том, что ребенок пострадал. Такие факты вызывают и профессиональное, и человеческое возмущение", - подчеркнул политик.

Парламентарий отметил, что вопрос регистрации фактов смерти находится в компетенции двух министерств: здравоохранения и юстиции. "Считаю необходимым поручить Минюсту разработать и внести изменения в нормативно-правовые акты в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, предусмотрев четкий порядок учета смерти детей, умерших в результате вооруженного конфликта, в том числе от взрывоопасных предметов", - акцентировал Юрий Павленко.

"Считаю необходимым собрать персонифицированную информацию о детях, пропавших без вести в зоне вооруженного конфликта, и детях-военных. Не исключено, что дети, которые учтены как пропавшие на подконтрольной территории, значатся погибшими на неподконтрольных территориях, и наоборот", - отметил народный депутат.