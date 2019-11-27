"Оскар-2020": главные претенденты на премию [ Редактировать ]
Аналитики из компании Gold Derby назвали главных претендентов на "Оскар-2020". Список появился на официальном сайте компании.
Так, главным претендентом на кинопремию назвали картину Мартина Скорсезе "Ирландец". На второе место поставили ленту Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", а на третьем - "Брачная история" Ноа Баумбаха.
Также Мартина Скорсезе считают самым достойным для награды среди режиссеров. Хоакина Феникса, сыгравшего главную роль в фильме "Джокер считают главным претендентом на "Оскар" за главную мужскую роль.
Также мы писали о том, что Disney назвала кандидатов на "Оскар-2020".
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