Американские журналисты показали, как иранские ракеты могли сбить украинский Boeing. Сюжет с 3D графикой вышел в эфире телеканала ABC News.

Версию о ракетной атаке на самолет МАУ на официальном уровне первым озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Тем временем в СБУ также считают попадание ракеты одной из версий трагедии.

Несмотря на заявления западных политиков Иран по-прежнему отрицает свою вину в авиакатастрофе.

Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Иран отказался передавать черные ящики, но пригласили экспертов для совместного расследования причин трагедии.