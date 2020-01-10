В США показали реконструкцию ракетной атаки по украинскому самолету [ Редактировать ]
Американские журналисты показали, как иранские ракеты могли сбить украинский Boeing. Сюжет с 3D графикой вышел в эфире телеканала ABC News.
Версию о ракетной атаке на самолет МАУ на официальном уровне первым озвучил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Тем временем в СБУ также считают попадание ракеты одной из версий трагедии.
Несмотря на заявления западных политиков Иран по-прежнему отрицает свою вину в авиакатастрофе.
Напомним, 8 января украинский самолет разбился в Иране. Иран отказался передавать черные ящики, но пригласили экспертов для совместного расследования причин трагедии.
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