В провинции Южная Суматра (Индонезия) полностью ушли под воду два необитаемых острова. Причиной стало глобальное потепление. Об этом сообщает The Straits Times.

Отмечается, что один из островов (Бетет) был частью национального парка Бербак-Сембиланг.

"Острова Бетет и Гундул, которые технически находятся в регентстве Баньюасин, ушли под воду и сейчас находятся на 1-3 м ниже уровня моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, есть вероятность исчезновения еще четыре острова, входящие в состав этой провинции. В частности, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.

Ранее сообщалось, что в Джакарте (Индонезия) произошли сильные наводнения, а также во Франции непогода "убила" двоих людей.

Кроме того, на Филиппинах экстренно эвакуируют людей, а также Лос-Анджелес накрыло градом.