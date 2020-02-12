В субботу, 15 февраля, в Украине будут отмечать большой религиозный праздник - Сретение Господне. Этот праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

В этот день существует целый ряд обрядов и вещей, который обязательно нужно сделать.

Так, в этот день верующие посещают храмы и церкви, где возносят молитвы Господу и славят его. Во время праздничного богослужения верующие просят у небес защиты и покровительства, а также причащаются.

После торжественной службы верующие приносят домой освященные свечи, названные громницами. Их используют для защиты дома и живущих в нем от любых бед. Также со службы верующие приносят освященную воду, обладающую уникальными свойствами.

Читайте также Сретение Господне: что категорически запрещено делать

На Сретение принято приглашать родных на обед, во время которого вновь возносят молитвы и благодарят Господа за его милость. Молитвы возносят не только за себя, но и за всех живущих на земле, желая всем благ и процветания, прощая врагов и недоброжелателей, оставляя их поступки на волю Господа.

Помощь ближним - еще один обязательный к исполнению пункт. Помогать принято ежедневно, однако в день праздника каждый добрый и безвозмездный поступок ценится особенно, если он не совершен с корыстной целью.

Сретение Господне - великий светлый праздник, во время которого каждый сможет избавиться от груза на душе. В светлый праздничный день уместным и благоприятным будет прощение обид и встреча с людьми, которые близки сердцу, а также молитвы за них и просьбы Господа о защите от любых невзгод.

Смотрите также календарь праздников на 2020 год.

Также читайте о том, какие приметы существуют в этот праздник. Кроме того, мы писали о главных традициях этого дня. И помните о запретах, которые