Троє американських сенаторів прибудуть сьогодні до Києва. Українську столицю відвідають демократ Кріс Мерфі й республіканці Рон Джонсон і Джон Баррасо. У сенаті вони відповідають за співпрацю у сфері європейської та регіональної безпеки.

У спільній заяві напередодні візиту зазначили: планують зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. І наголосили: мета поїздки - підтвердити, що Україна залишається стратегічним союзником Вашингтона.