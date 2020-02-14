Троє американських сенаторів їдуть до Києва [ Редактировать ]
Троє американських сенаторів прибудуть сьогодні до Києва. Українську столицю відвідають демократ Кріс Мерфі й республіканці Рон Джонсон і Джон Баррасо. У сенаті вони відповідають за співпрацю у сфері європейської та регіональної безпеки.
У спільній заяві напередодні візиту зазначили: планують зустрітися з президентом Володимиром Зеленським. І наголосили: мета поїздки - підтвердити, що Україна залишається стратегічним союзником Вашингтона.
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