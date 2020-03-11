В среду, 11 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на $238.46. За месяц курс стал дешевле на $2425.11$. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $7843.39.

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Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $196.94;

$196.94; Litecoin $48.22;

$48.22; Bitcoin Cash $264.28.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.