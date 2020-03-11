Курс биткоина резко "обвалился" [ Редактировать ]
В среду, 11 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на $238.46. За месяц курс стал дешевле на $2425.11$. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $7843.39.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $196.94;
- Litecoin $48.22;
- Bitcoin Cash $264.28.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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