Ізоляція серед снігів. На Алясці завершилися легендарні перегони на собачих упряжках Iditarod Trail Sled Dog Race.

60 учасників фінішували в містечку Ном. За десять днів здолали майже 2 тисячі кілометрів. Золото дісталося норвежцю Томасу Ворнеру - він вирвався вперед ще на початку марафону.

Нагородження і банкет на честь переможців скасували через коронавірус. Збиратися більш як десятьом людям в одному місці у Штатах заборонено.