На Алясці завершилися легендарні перегони на собачих упряжках [ Редактировать ]
Ізоляція серед снігів. На Алясці завершилися легендарні перегони на собачих упряжках Iditarod Trail Sled Dog Race.
60 учасників фінішували в містечку Ном. За десять днів здолали майже 2 тисячі кілометрів. Золото дісталося норвежцю Томасу Ворнеру - він вирвався вперед ще на початку марафону.
Нагородження і банкет на честь переможців скасували через коронавірус. Збиратися більш як десятьом людям в одному місці у Штатах заборонено.
по теме
В Афганістані стартували змагання першої ліги з Бузкаші
Ця розвага неймовірно популярна в країні. І попри застереження щодо масових зібрань під час пандемії та загрози терактів, на стадіоні були тисячі глядачів
Китайські вчені створили 8 вакцин від коронавірусу
Лікарі оцінюють можливі побічні ефекти препаратів, а також вивчають основні способи передачі Covid-19
В Испании от коронавируса умер 21-летний футболист
Он был игроком любительского клуба "Атлетико Портада Альта"
Коронавирус против спорта: какие состязания и турниры отменены
Вспышка коронавируса вносит коррективы в расписание спортивных мероприятий по всему миру
У Мексиці пропонують палицею розбити свої страхи перед коронавірусом
Мексиканські майстри виготовляють піньяти у вигляді клітини Covid-19 - роблять цю традиційну іграшку з пап'є-маше й наповнюють солодощами та дрібними сувенірами