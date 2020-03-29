По состоянию на 11:30 29 марта число заразившихся коронавирусом в Киеве достигло 82 человек. А двое жителей столицы выздоровели и выписаны из больницы. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Уже 82 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус", - написал Кличко.

За минувшие сутки вирус COVID-19 подтвержден у четырех женщин в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летней девочки. также заболели трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, который осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа.

Как сообщил глава КГГА, шестеро киевлян, которые заболели, находятся на самоизоляции - лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4.