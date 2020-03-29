В Киеве уже 82 человека заражены коронавирусом [ Редактировать ]
По состоянию на 11:30 29 марта число заразившихся коронавирусом в Киеве достигло 82 человек. А двое жителей столицы выздоровели и выписаны из больницы. Об этом в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Уже 82 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" еще 8 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус", - написал Кличко.
За минувшие сутки вирус COVID-19 подтвержден у четырех женщин в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летней девочки. также заболели трое мужчин в возрасте от 33 до 40 лет. Среди них - врач частной клиники, который осматривал инфицированную пациентку, которая прибыла из-за рубежа.
Как сообщил глава КГГА, шестеро киевлян, которые заболели, находятся на самоизоляции - лечатся дома под контролем врачей. По одному пациенту госпитализированы в Александровскую больницу и клиническую больницу № 4.
по теме
"Страна непуганых идиотов": как киевляне проводят выходные (эксклюзив)
Карантин "по-киевски": жители столицы массово нарушают карантинный режим
Кличко начнет "коронавирусную" проверку медицинских учреждений
Мэр Киева будет проверять больницы на готовность к приему зараженных коронавирусом граждан
В Киеве нашли еще восемь новых случаев коронавируса
В украинской столице уже зафиксировано 55 случаев заражения вирусом COVID-19. Инфекцию выявили у четырех женщин в возрасте от 31 до 59 лет и четверых мужчин - от 43 до 59 лет. В Украине лабораторно подтверждены 218 случаев инфекции.
Сколько людей в Киеве проверили на коронавирус: Кличко назвал количество
В среду, 25 марта, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице протестовали на коронавирус 1355 киевлян
Говорить о возобновлении занятий в школах Киева пока рано - Кличко
Учебный процесс в школах и высших учебных заведениях Киева приостановили 12 марта. Говорить о сроках возобновления занятий пока рано, так как борьба с коронавирусом в Украине только начинается, заявил Виталий Кличко.