І поки лише повідомленнями у пресі обмежується і справа Максима Микитася. Сьогодні Вищий антикорупційний суд відмовив у взятті під варту колишнього нардепа та екс-голови "Укрбуду".

Хоча на цьому наполягав прокурор. До цього запобіжні заходи у вигляді арешту та застави бізнесмену суд подовжував двічі. До речі, останню заставу у сто мільйонів гривень Микитась так і не вніс. Нагадаю, Микитася звинувачують у махінаціях із квартирами для Нацгвардії, що завдало збитків на 80 мільйонів гривень. Розслідування триває.