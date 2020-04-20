Справа Максима Микитася: суд відмовив у взятті під варту екс-голови "Укрбуду" [ Редактировать ]
І поки лише повідомленнями у пресі обмежується і справа Максима Микитася. Сьогодні Вищий антикорупційний суд відмовив у взятті під варту колишнього нардепа та екс-голови "Укрбуду".
Хоча на цьому наполягав прокурор. До цього запобіжні заходи у вигляді арешту та застави бізнесмену суд подовжував двічі. До речі, останню заставу у сто мільйонів гривень Микитась так і не вніс. Нагадаю, Микитася звинувачують у махінаціях із квартирами для Нацгвардії, що завдало збитків на 80 мільйонів гривень. Розслідування триває.
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