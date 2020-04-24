Зеленский назначил нового главу Ивано-Франковской ОГА [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Виталия Федорива главой Ивано-Франковской ОГА. Об этом говорится в указе президента.
В частности, президент уволил Федорива с должности и.о. главы Ивано-Франковской ОГА и назначил новым главой этой области.
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