В Ватикане у одного из помощников Папы Римского Франциска подтвердился коронавирус. Об этом сообщает CNN.

С начала марта его перевели на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.

Отметим, что из-за коронавируса в этом году Папа Римский праздновал Вербное воскресенье в пустой церкви.

Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане. А сам 83-летний Папа Франциск дважды получал отрицательный результат теста на коронавирус.

Ранее мы писали о том, что в Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса.