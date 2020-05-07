У помощника Папы Римского нашли коронавирус [ Редактировать ]
В Ватикане у одного из помощников Папы Римского Франциска подтвердился коронавирус. Об этом сообщает CNN.
С начала марта его перевели на удаленный режим работы. Сейчас помощник Папы находится дома под наблюдением врачей.
Отметим, что из-за коронавируса в этом году Папа Римский праздновал Вербное воскресенье в пустой церкви.
Это уже 12-й случай заболевания коронавирусом в Ватикане. А сам 83-летний Папа Франциск дважды получал отрицательный результат теста на коронавирус.
Ранее мы писали о том, что в Ватикане зафиксировали первый случай коронавируса.
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