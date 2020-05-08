Звезда "Гарри Поттера" стал отцом [ Редактировать ]
31-летний актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильме "Гарри Поттер", и его 28-летняя возлюбленная актриса Джорджия Грум впервые стали родителями. У них родилась дочь.
Об этом сообщил представитель пары, пишет rusjev.net.
"О беременности Грум стало известно в середине апреля. Сначала пару подловили на улице в Лондоне папарацци, которые опубликовали в сети снимки, где был отчетливо виден заметно округлившийся живот актрисы. А затем новость, что влюбленные действительно готовятся стать родителями, подтвердил представитель пары и попросил журналистов уважать их право на личную жизнь", - говорится в сообщении.
Звездная пара вместе уже девять лет, тем не менее, связывать себя узами брака они пока не надумали. В прошлом году их заподозрили в скорой свадьбе, однако эти слухи так и не подтвердились.
О желании стать отцом Руперт Гринт впервые заговорил чуть больше года назад. Он сказал, что хотел бы остепениться и завести семью.
Ранее сообщалось, что Принц Гарри и Меган Маркл планируют сыграть еще одну свадьбу.
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