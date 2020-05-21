Після карантину в Італії подорожчала кава [ Редактировать ]
Італійці скаржаться через ціни на пост-карантинну каву. Вартість філіжанки у Римі, Мілані та Флоренції зросла в середньому на третину - тепер за напій треба викласти орієнтовно 2 євро.
Італійці, що збідніли за час обмежень, активно пишуть заяви до тамтешньої асоціації захисту прав споживачів. Нарікають і на здорожчання інших послуг - зокрема, перукарських. У бізнесменів - своя правда. Кажуть, їм нічого не залишається, як компенсувати суттєві збитки через пандемію.
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