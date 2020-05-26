Глава Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, депутат от фракции "Слуга Народа" Юрий Кисель с помощью скандального Араика Амирханяна, владельца целого ряда "троллинговых" компаний, блокирует дорожное строительство через вал необоснованных жалоб в Антимонопольный комитет. Об этом пишет издание "Знай.ЮА".

В распоряжение журналистов попало письмо, которое глава комитета Юрий Кисель в конце апреля направил в адрес премьер-министра, министров экономики и инфраструктуры, главы Антимонопольного комитета и ряда других чиновников. В документе глава комитета потребовал доработать широкоизвестные в узких кругах.

етодологические рекомендации по проведению закупок в дорожной отрасли, а также учесть ряд поправок в документ. Стоит напомнить, что Методрекомендации разрабатываются не первый месяц и призваны упорядочить практики тендерных закупок в дорожном строительстве, отмечает издание.

"Странными выглядят весьма специфические требования Киселя, изложенные в письме. Например, он просит правительство и Минэкономики учесть при доработке методрекомендаций письмо АМКУ от февраля 2020 года (касалось более ранней редакции, все стороны уже давно пришли к выводу, что рекомендации устарели), добавить инструменты по стимулированию производства отечественных стройматериалов и защите экологии, учесть необходимость расширения сети бетонных дорог. Одной из версий, почему документ был направлен именно в транспортный комитет, может быть тесное "сотрудничество" Араика Амирханяна с Юрием Киселем. Последний якобы решил замкнуть на себя все парламентские контакты "тендерного тролля", - подчеркивает автор статьи.

СМИ много раз отмечали, что в группе, которая критикует методрекомендации и жалуется на недостаток конкуренции, собрались преимущественно сторонники скандального "тендерного тролля" Араика Амирханяна, предприятия которого с начала года с помощью своих людей в Антимонопольном комитете заблокировали тендеров почти на 10 млрд. грн. Среди его сторонников - ОО "Совет защиты конкуренции и потребителей" (известный как "Лига антитраста"), который возглавляет экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

"В Раде говорят, что поскольку Кисель будто бы гарантировал Амирханяну создание временной следственной комиссии, тот активизировал претензионную работу в Антимонопольном комитете и совершил вооруженный визит в "Укравтодор". Впрочем, зная уголовный шлейф, который тянется за Амирханяном и его компаниями, а также методах работы, которые они используют, Юрию Киселю стоило бы подумать о путях отступления, чтобы самому не стать фигурантом антикоррупционного расследования", - отмечает автор статьи.

Ранее в СМИ рассказали о деятельности "коррупционного синдиката", созданного министром инфраструктуры Криклием и нардепа Киселем.