"Большая стройка" под угрозой: СМИ узнали, как транспортный комитет Киселя подыгрывает "тендерным троллям" [ Редактировать ]
Глава Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, депутат от фракции "Слуга Народа" Юрий Кисель с помощью скандального Араика Амирханяна, владельца целого ряда "троллинговых" компаний, блокирует дорожное строительство через вал необоснованных жалоб в Антимонопольный комитет. Об этом пишет издание "Знай.ЮА".
В распоряжение журналистов попало письмо, которое глава комитета Юрий Кисель в конце апреля направил в адрес премьер-министра, министров экономики и инфраструктуры, главы Антимонопольного комитета и ряда других чиновников. В документе глава комитета потребовал доработать широкоизвестные в узких кругах.
етодологические рекомендации по проведению закупок в дорожной отрасли, а также учесть ряд поправок в документ. Стоит напомнить, что Методрекомендации разрабатываются не первый месяц и призваны упорядочить практики тендерных закупок в дорожном строительстве, отмечает издание.
"Странными выглядят весьма специфические требования Киселя, изложенные в письме. Например, он просит правительство и Минэкономики учесть при доработке методрекомендаций письмо АМКУ от февраля 2020 года (касалось более ранней редакции, все стороны уже давно пришли к выводу, что рекомендации устарели), добавить инструменты по стимулированию производства отечественных стройматериалов и защите экологии, учесть необходимость расширения сети бетонных дорог. Одной из версий, почему документ был направлен именно в транспортный комитет, может быть тесное "сотрудничество" Араика Амирханяна с Юрием Киселем. Последний якобы решил замкнуть на себя все парламентские контакты "тендерного тролля", - подчеркивает автор статьи.
СМИ много раз отмечали, что в группе, которая критикует методрекомендации и жалуется на недостаток конкуренции, собрались преимущественно сторонники скандального "тендерного тролля" Араика Амирханяна, предприятия которого с начала года с помощью своих людей в Антимонопольном комитете заблокировали тендеров почти на 10 млрд. грн. Среди его сторонников - ОО "Совет защиты конкуренции и потребителей" (известный как "Лига антитраста"), который возглавляет экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.
"В Раде говорят, что поскольку Кисель будто бы гарантировал Амирханяну создание временной следственной комиссии, тот активизировал претензионную работу в Антимонопольном комитете и совершил вооруженный визит в "Укравтодор". Впрочем, зная уголовный шлейф, который тянется за Амирханяном и его компаниями, а также методах работы, которые они используют, Юрию Киселю стоило бы подумать о путях отступления, чтобы самому не стать фигурантом антикоррупционного расследования", - отмечает автор статьи.
Ранее в СМИ рассказали о деятельности "коррупционного синдиката", созданного министром инфраструктуры Криклием и нардепа Киселем.
по теме
Будівництво на даху: жителі київської багатоповерхівки потерпають від сусіда-забудовника
Замало "квадратів" у квартирі? Добудуй! - таким принципом дедалі частіше керуються жителі київських висоток
В Днепре произошло массовое ДТП (фото)
Во вторник, 19 мая, на Криворожском шоссе на въезде в Днепр случилось серьезное ДТП
На Закарпатье обрушился кинотеатр, есть жертвы
Спасатели разобрали завалы и высвободили одного пострадавшего
На Закарпатті реконструюють пункт пропуску Тиса - Володимир Зеленський
Велике будівництво планують на Закарпатті, - про це повідомив президент України Володимир Зеленський
У Запоріжжі торгівці ринку напали на журналістів
Покупцям тут явно раді, а ось пресі не дуже - з порога зустрічають нецензурною лайкою