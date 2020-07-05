Тодуров во Львове провел трансплантацию сердца (видео) [ Редактировать ]
Один из ведущих украинских хирургов Борис Тодуров 3 июля во Львове провел трансплантацию сердца. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он напомнил, что в Минздраве создан отдел, который занимается исключительно вопросами трансплантаций. Его цель - за два года комплексно реформировать эту отрасль медицины в Украине - от создания реестра людей, нуждающихся в пересадке органов, до создания условий для проведения операций.
На своей странице в Facebook Борис Тодуров сообщил, что операция по пересадке сердца прошла успешно и выложил видео.
Прошло всего 18 часов после трансплантации сердца, которую мы сделали совместной бригадой в Львовской больнице скорой помощи, а пациент уже доставлен вертолетом в Киевский Институт Сердца для дальнейшего лечения. Трансплантология - это вершина медицинской науки. Пока мы делаем трансплантации, мы остаемся цивилизованной страной.
На сайте Института сердца сообщается, что новый "моторчик" получил 57-летний Виктор из Житомирской области, в прошлом машинист.
Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что в его ведомстве создан отдел, который занимается исключительно вопросами трансплантаций. Его цель - за два года комплексно реформировать эту отрасль медицины в Украине - от создания реестра людей, нуждающихся в пересадке органов, до создания условий для проведения операций.
Ранее сообщалось, что в Европе впервые провели трансплантацию легких пациенту с COVID-19.
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