У Великій Британії починають масове тестування. За допомогою швидких тестів на коронавірус. Шукають його сліди у ДНК людини, а результат показують уже за дев'яносто хвилин. Для цього в пацієнта беруть мазки з горла і носа.

Тести насамперед робитимуть у будинках для літніх людей. У наступні кілька місяців уряд планує провести до шести мільйонів досліджень.