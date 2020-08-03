Британців масово тестуватимуть на коронавірус [ Редактировать ]
У Великій Британії починають масове тестування. За допомогою швидких тестів на коронавірус. Шукають його сліди у ДНК людини, а результат показують уже за дев'яносто хвилин. Для цього в пацієнта беруть мазки з горла і носа.
Тести насамперед робитимуть у будинках для літніх людей. У наступні кілька місяців уряд планує провести до шести мільйонів досліджень.
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