У Києві на 11 пляжах виявили кишкову паличку. На цих пляжах в Держпродспоживслужбині рекомендують не купатися. Загалом у столиці 14 пляжів. І тільки на трьох можна відпочити повноцінно.

Це "Троєщина" в Деснянському районі, "Галерний" в Голосіївському та "Пуща-Водиця" в Оболонському. Нагадаю, ще наприкінці липня через невідповідність санітарним нормам заборонили купатися на всіх пляжах Києва.