В Черновцах проходит "антикарантинный" протест [ Редактировать ]
Фото: ACC
Возле областной администрации в Черновцах люди вышли на протест против карантина.
Об этом пишет ACC.
Так, протестующие требуют разрешить и дальше работать детским садикам, заведениям питания, предприятиям и другим учреждениям.
Отмечается, что председатель Черновицкой ОГА, выйдя к митингующим назвал протест политическим.
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