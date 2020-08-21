Возле областной администрации в Черновцах люди вышли на протест против карантина.

Об этом пишет ACC.

Так, протестующие требуют разрешить и дальше работать детским садикам, заведениям питания, предприятиям и другим учреждениям.

Отмечается, что председатель Черновицкой ОГА, выйдя к митингующим назвал протест политическим.

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