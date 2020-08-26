Карантинное зонирование будет использоваться на территории Украины до 1 ноября.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, кабинет министров сегодня рассмотрит на заседании продление карантина в Украине еще на два месяца. Также правительство планирует продлить действие карантинного зонирования минимум до 1 ноября.

Сегодня на заседании правительства мы рассмотрим продлении карантина минимум на два месяца ... до ноября он будет действовать в такой форме, как мы его применяем.

Ранее мы писали, что в Украине продлится адаптивный карантин. Такое решение приняли из-за увеличения случаев коронавирусной инфекции в стране.