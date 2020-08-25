В Украине продлят адаптивный карантин [ Редактировать ]
Карантин на территории Украины продлят до ноября.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, учитывая негативную динамику заболеваемости президент Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.
Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях.
Отмечается, что такое решение было принято из-за значительного увеличения количества новых случаев COVID-19 в стране.
Ранее мы писали, что в украинских школах ввели новые карантинные ограничения. Минздрав обсудил изменения с международными партнерами, а также педагогами.
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