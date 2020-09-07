В Украине подтвердили 2174 случаев заражения COVID-19 за сутки [ Редактировать ]
Фото: коронавирус / РИА Новости
По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине зафиксированы уже 138 068 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом сообщается в официальной статистике от МОЗ.
По сравнению с 6 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на 2 174.
Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.
Ранее мы писали, что коронавирус "атакует" украинских военнослужащих.
по теме
Prev Next
04 сентября 2020 09:00
Новый антирекорд: в Украине растет число зараженных от COVID-19
а сутки коронавирусом заразились 2723 человека
07 сентября 2020 07:22
В Украине вступило в силу новое карантинное зонирование
Соответствующее решение приняло правительство
04 сентября 2020 14:30
Тернополь отказался усиливать карантин
С понедельника в Тернополе все будет работать в обычном режиме, несмотря на внесение города в "красную зону" карантина
04 сентября 2020 14:06
Украина сократила количество список "красных" стран
"Красный" список сократили до 50 стран
04 сентября 2020 13:22
В Украине медики составляют 10% от всех больных COVID-19
Коронавирусом заболели 11 тысяч 754 медицинских работника