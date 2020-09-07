По состоянию на понедельник, 7 сентября, в Украине зафиксированы уже 138 068 случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом сообщается в официальной статистике от МОЗ.

По сравнению с 6 сентября количество подтвержденных случаев увеличилось на 2 174.

Больше всего случаев в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Ранее мы писали, что коронавирус "атакует" украинских военнослужащих.