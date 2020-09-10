В четверг, 10 сентября, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что совместная инспекция возле Шумов на Донбассе временно отменяется.

Причина - представители "ДНР" выдвинули дополнительные требования, о которых ранее не договаривались.

Соответствующее письмо он направил председателю ОБСЕ в ТКГ Халиту Чевику, передает "Украинская правда".

Накануне Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы. После этого решения главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ от 5 сентября об ударе по позициям украинских военных под Горловкой.

Пушилин утверждает, что украинские военные "незаконно" вырыли траншеи и возвели инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы после начала перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины рассматривает пять вариантов деоккупации Донбасса.