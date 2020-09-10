Инспекцию позиций под Шумами отложили - Кравчук [ Редактировать ]
В четверг, 10 сентября, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что совместная инспекция возле Шумов на Донбассе временно отменяется.
Причина - представители "ДНР" выдвинули дополнительные требования, о которых ранее не договаривались.
Соответствующее письмо он направил председателю ОБСЕ в ТКГ Халиту Чевику, передает "Украинская правда".
Накануне Трехсторонняя контактная группа по Донбассу согласовала совместную инспекцию позиций украинской армии в районе поселка Шумы. После этого решения главарь "ДНР" Денис Пушилин отменил свой приказ от 5 сентября об ударе по позициям украинских военных под Горловкой.
Пушилин утверждает, что украинские военные "незаконно" вырыли траншеи и возвели инженерные сооружения в районе населенного пункта Шумы после начала перемирия на Донбассе 22 июля 2020 года.
Ранее сообщалось, что СНБО Украины рассматривает пять вариантов деоккупации Донбасса.
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