Компания Callex создала экспресс-тест на коронавирус, который можно провести самому в домашних условиях.

Об этом сообщают РИА Новости.

Разработка является тестом на антигены, для которого пользователь должен ватной палочкой взять мазок из носа, а после поместить эту палочку во флакон с буферным раствором. Вслед за этим капли из флакона помещаются на тест-кассету, которая определит вирусную нагрузку в образце.

Отмечается, что тест может выдавать положительный результат в 90% случаев, а негативный - в 100%. Анализ может поступить в продажу после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение на его экстренное использование.

Ранее мы писали, что в Австрии начали производство домашних тестов на коронавирус. Анализы разработала одна из фармацевтических компаний страны.