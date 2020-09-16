В США разработали самоанализ на коронавирус [ Редактировать ]
Компания Callex создала экспресс-тест на коронавирус, который можно провести самому в домашних условиях.
Об этом сообщают РИА Новости.
Разработка является тестом на антигены, для которого пользователь должен ватной палочкой взять мазок из носа, а после поместить эту палочку во флакон с буферным раствором. Вслед за этим капли из флакона помещаются на тест-кассету, которая определит вирусную нагрузку в образце.
Отмечается, что тест может выдавать положительный результат в 90% случаев, а негативный - в 100%. Анализ может поступить в продажу после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдаст разрешение на его экстренное использование.
Ранее мы писали, что в Австрии начали производство домашних тестов на коронавирус. Анализы разработала одна из фармацевтических компаний страны.
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