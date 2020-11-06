У п'ятницю, 6 листопада, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від партії "Батьківщина" Іван Крулько розповів, на що дійсно мають іти кошти з "ковідного фонду".

Я не хочу розділяти депутатів на різні фракції, коли питання стосується ковіду. Парламент проголосував всіма фракціями для того, щоб виділити кошти на "ковідний фонд". Ми підписали той проєкт закону, яким ці кошти виділялись.

"20 жовтня Рада прийняла постанову Верховної Ради, яку підписали всі інші фракції, яка набрала більше 300 голосів. Якщо тоді ми відлили кошти в бюджет, а далі уряд має як виконавча гілка влади реалізовувати свої функції, то постановою Ради ми зробили роботу замість уряду", - сказав він.

За ці пів року повинні були б бути чіткі плани, що робити, щоб ефективно долати ковід Люди сиділи вдома. Люди покинули роботу. Бізнес втратив кошти. Не було вжито дієвих заходів для боротьби з ковідом. А що треба робити?

За його словами, якщо ми говоримо про 2021 рік і ті 19 млрд, які було виділено - це мало. Постановою Верховної Ради ми доручили уряду зробити кілька важливих речей, які потребують грошей:

Проводити безкоштовні тести для людей день в день. Не по тижню чекати.

Ліки. Їх треба надавати людям і тим, які лікуються в стаціонарі, і тим, хто робить це дома. Людей треба забезпечити ліками. Щоб вони могли ефективно боротись з ковідом самостійно.

Екстрені служби. Не потрібно хворій людині ходити в лікарню. Чекати декілька годин прийому, заражати інших і себе наражати на небезпеку. Кошти мають бути на екстрені медичні бригади, які б мали необхідний одяг, які б приїжджали, і робили тести вдома, або транспортували людину в лікарню.

Зараз нічого не зроблено.

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