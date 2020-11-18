"Грабіж століття"- розкрили. Німецька поліція затримала підозрюваних у пограбуванні дрезденської скарбниці "зелене склепіння". Хто вони й чи вдалося вийти на слід викрадених коштовностей, вартість яких перевищує мільярд євро? Розкаже Тетяна Логунова.

Це була одна з наймасштабніших і найвидовищніших спецоперацій німецьких силовиків. Від самого ранку понад півтори тисячі поліцейських і спецназівців обшукували помешкання й гаражі в різних районах Берліна. Щоб знайти коштовності, викрадені з дрезденської скарбниці "зелене склепіння", і затримати людей, підозрюваних в організації пограбування.

Томас Гайтнер, представник поліції:

Заарештовані троє чоловіків. Вони громадяни Німеччини, які належать до одного з берлінських кланів. Ми перевеземо їх до Дрездена, де вони сьогодні ж постануть перед слідчим суддею.

Ідеться про представників так званого клану Реммо. Це велика родина арабського походження, добре відома німецьким правоохоронцям. У лютому членів цього клану засудили за викрадення з берлінського музею стокілограмової золотої монети. Цей експонат і досі не знайшли. Так само, як і коштовності з дрезденської скарбниці.

Томас Гайтнер, представник поліції:

Викрадені витвори мистецтва вказані в Ордерах на обшук. Але це буде неабиякий успіх, якщо нам вдасться їх знайти через рік після пограбування. Втім, як кажуть, надія вмирає останньою.

Дрезденську скарбницю "зелене склепіння"пограбували в листопаді минулого року. Злодії підпалили розподільний щит і відімкнули будівлю від електропостачання. Потім зняли з кутового вікна решітку і пробралися в музей.

Уся операція, яку зафіксували камери відеоспостереження, тривала кілька хвилин. Крадії підійшли до однієї з вітрин, розбили її, забрали коштовності й відразу ж залишили будівлю.

Винесли кілька десятків прикрас. Серед них - три рідкісні гарнітури XVIII сторіччя, інкрустовану діамантами шпагу, польський орден Білого Орла і дрезденський білий діамант. Приблизна вартість викрадених коштовностей мільярд євро.

Чи вдасться повернути експонати до музею велике питання. Поки що німецькі слідчі не знають, де і в кого можуть зберігатися викрадені коштовності. За інформацію, яка допоможе знайти дрезденські скарби, обіцяють щедру винагороду. Поліція 500 тисяч євро, анонімні меценати півтора мільйона.