4 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" політолог Тарас Загородній розповів про велику проблему в суспільстві.

"Питання з медичної площини перейшло в політичну після того, як під час локдауну і народні депутати і їх бізнеси працювали. Це обурило суспільство і тих, хто не працював. Далі депутати влітку самі не дотримувались масочного режиму, самі не демонстрували, як треба поводити себе", - заявив політолог.

"Тому люди думають, мабуть, це не настільки небезпечно, якщо вони себе не бережуть. Тому, в такому випадку це велика проблема - відсутність довіри. Вона виникла наприкінці першого локдауну і продовжується далі", - додав Тарас Завгородній.

Нагадаємо, що під час програми лікар-пульмонолог, торакальний хірург Євген Симонець правдою про кількість хворих на коронавірус в Україні.

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