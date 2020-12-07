Когда Украина получит вакцину от COVID-19 [ Редактировать ]
Украина может получить первую партию вакцины от коронавируса в середине или в конце января 2021 года. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.
"COVAX говорит, что первая партия вакцин будет составлять 3-5% от общего количества, которое должна получить страна", - сказал Кузин.
Он отметил, что это будет пробная партия с целью проработки логистических вопросов по доставке вакцины, обеспечения холодовой цепи, кампании по вакцинации и прочее.
"Сейчас производители вакцинах работают на трех холодовых режимах: -60...-80 градусов, -20...-40 и +2...+8. Мы провели аудит по оборудованию для перевозке для каждого холодового режима. Такие данные у нас есть на уровне района. Поэтому, например, если у нас будет вакцина для хранения в +2...+ 8, то можем спустить на уровень района вакцину. Если -20...-40 - до уровня области", - прокомментировал Кузин.
В качестве точки ввоза вакцин в Украину рассматриваются аэропорты "Борисполь" и "Киев".
Также Кузин сообщил, что в группы, которые планируется вакцинировать от коронавируса, входит 20 млн человек.
Наиболее приоритетными группами определены: медработники; военные, принимающие участие в ООС; работники социальной сферы; лица, находящиеся в спецучреждениях (интернатах, домах престарелых и т.д.), и работники этих спецучреждений.
Далее по приоритету располагаются люди в группе медицинского риска возрастом от 60 лет; работники сферы образования; работники структур, обеспечивающих безопасность государства, включая ГосЧС, Нацполицию, Нацгвардию, СБУ, МИД, МВД; люди с мест лишения свободы и следственных изоляторов и персонал мест лишения свободы и следственных изоляторов.
Ранее мы писали, что Украина получит ускоренный доступ к вакцине от коронавируса. Верховная Рада одобрила за основу и в целом законопроект №4314.
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