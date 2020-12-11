Волна зимнего холодного воздуха и первый за зиму день с минусовой температурой в Западной Европе подняли цену газа на спотовом рынке до максимального значения за последние 20 месяцев. Об этом сообщил Интерфакс, опираясь на данные голландской биржи TTF.

Спотовая цена на газ в Европе выросла до $194,9 за тыс. кубометров по сравнению со средней котировкой $183 с начала месяца. Это максимальное значение за последние 1 год и 8 месяцев - с 10 апреля 2019 года.

Уже с 12 декабря синоптики обещают потепление, что неизбежно понизит котировки голубого топлива.

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В декабре 2020 года Европа активно расходует запасы газа из подземных хранилищ. С начала декабря из ПХГ может быть отобрано до 20 млрд кубометров газа, что станет вторым результатом после рекорда января 2017 года (24 млрд куб. м).

Поступление сжиженного природного газа в европейские газопроводы с терминалов СПГ в декабре может повторить по объемам результат ноября 2020 года. Вместе с тем они будут на 35% ниже, чем в декабре 2019-го.

Как сообщали "Подробности", цена газа для украинцев с 1 августа зависит от рыночной стоимости топлива на европейских рынках. Поэтому тарифы на газ будут пересматриваться каждый месяц, если не заключить контракт с фиксированной ценой на год.

Напомним, что в Украине изменили механизм установления коммунальных тарифов.