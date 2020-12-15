За сутки в столице зафиксировали 1559 новых случаев коронавирунсой инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, всего за период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 93 302 инфицированных COVID-19. От инфекции выздоровели 29 550 человек (646 - за минувшие сутки), а умерли 1610 киевлян (13 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

837 женщин в возрасте от 18 до 91 года;

618 мужчин, возрасте 18 до 89 лет;

104 ребенка - от 1 месяца до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (358 случаев), Днепровском районе (280 человек) и Деснянском районе (176 пациентов).

Ранее мы писали, что на территории Украины за 24 часа зафиксировали 8416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 909 082 человек.

Кроме того, в Украине до конца декабря спрогнозировали падение заболеваемости коронавирусом. Цифра будет колебаться в пределах около 2356.

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