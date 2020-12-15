В Киеве зафиксирован аномальный суточный всплеск коронавируса [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 1559 новых случаев коронавирунсой инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего за период эпидемии в столице лабораторно подтвердили 93 302 инфицированных COVID-19. От инфекции выздоровели 29 550 человек (646 - за минувшие сутки), а умерли 1610 киевлян (13 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 837 женщин в возрасте от 18 до 91 года;
- 618 мужчин, возрасте 18 до 89 лет;
- 104 ребенка - от 1 месяца до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (358 случаев), Днепровском районе (280 человек) и Деснянском районе (176 пациентов).
Ранее мы писали, что на территории Украины за 24 часа зафиксировали 8416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала эпидемии достигает 909 082 человек.
Кроме того, в Украине до конца декабря спрогнозировали падение заболеваемости коронавирусом. Цифра будет колебаться в пределах около 2356.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Всего в столице лабораторно подтвердили более 90 тысяч случаев
За весь период эпидемии в Киеве заболели 88 317 человек
За весь период эпидемии в Киеве зафиксировали более 82 тысяч ифицированных
Столица начала работу с логистикой схемой
За весь период эпидемии в столице зарегистрировали почти 80 тысяч зараженных