Взрыв был недостаточно сильный, поэтому грабитель не смог получить доступ к ящику с деньгами Источник: открытые источники

В ночь на 24 декабря в Киеве взорвали отделение "ПриватБанка", чтобы завладеть деньгами из терминала. Об этом сообщили в своем Telegram-канале "Стражи Эспрессо".

Попытка ограбления произошла на улице Градинская. Камеры видеонаблюдения показали, что взрыв был недостаточно сильный, поэтому грабитель не смог получить доступ к ящику с деньгами. С пустыми руками он сбежал с места происшествия.

Взрыв повредил отделение банка, выломал двери и повредил припаркованный неподалеку автомобиль SsangYong.

На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснилось, за два часа до нападения в этом отделении была проведена ​​инкассация терминалов.

Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе мужчина захватил отделение банка.

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