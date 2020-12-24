В Киеве взорвали отделение банка (фото) [ Редактировать ]
Источник: открытые источники
В ночь на 24 декабря в Киеве взорвали отделение "ПриватБанка", чтобы завладеть деньгами из терминала. Об этом сообщили в своем Telegram-канале "Стражи Эспрессо".
Попытка ограбления произошла на улице Градинская. Камеры видеонаблюдения показали, что взрыв был недостаточно сильный, поэтому грабитель не смог получить доступ к ящику с деньгами. С пустыми руками он сбежал с места происшествия.
Взрыв повредил отделение банка, выломал двери и повредил припаркованный неподалеку автомобиль SsangYong.
На место происшествия прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа полиции.
Как выяснилось, за два часа до нападения в этом отделении была проведена инкассация терминалов.
Ранее сообщалось о том, что в Мариуполе мужчина захватил отделение банка.
Напомним, что "Подробности" писали о том, как банки и почта будут работать на новогодние праздники.
по теме
В Киеве и области 23 декабря произошло множество ДТП из-за ухудшения погодных условий
В мэрии Броваров сообщили, что Сапожко не пришел на работу и с сегодняшнего дня находится на больничном
Злоумышленники использовали специальную технологию
Причины аварии устанавливает полиция
Чтобы скрыть следы преступления, один из воров поджег дом, но выбраться не смог: надышался угарным газом и умер