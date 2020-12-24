В Киеве держится "заоблачная" статистика коронавируса [ Редактировать ]
В столице за сутки зафиксировали 1377 новых случаев коронавирунсой инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 105 040 инфицированных COVID-19. Выздоровели 35 761 человек (833 - за минувшие сутки), еще 1802 киевлянина умерли (23 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 796 женщин в возрасте от 18 до 87 лет;
- 530 мужчин, возрастом от 18 до 95 лет;
- 51 ребенок - от 10 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находится в Дарницком районе (275 человек), Днепровском районе (212 случаев) и Деснянском районе (200 инфицированных).
Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зафиксировали зафиксировали 11 490 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране лабораторно подтвердили 1 001 132 инфицированных COVID-19.
Кроме того, Министерство здравоохранения ожидает рост заболеваемости коронавирусной болезнью на новогодних праздников. К повышению риска инфицирования приводит большое скопление людей.
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