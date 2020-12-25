У Німеччині зафіксували новий штам COVID-19 [ Редактировать ]
Новий штам коронавірусу зафіксували в Німеччині. Захворіла жителька землі Баден-Вюртем-берг, яка днями повернулася з Великої Британії. Генетичний аналіз показав, що вона інфікувалася мутованим коронавірусом.
Пацієнтка перебуває на самоізоляції, має слабкі симптоми хвороби. Нині Німеччина і ще кілька десятків країн заборонили рейси з Великої Британії. Саме у Сполученому Королівстві уперше з'явився новий штам вірусу.
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