Новий штам коронавірусу зафіксували в Німеччині. Захворіла жителька землі Баден-Вюртем-берг, яка днями повернулася з Великої Британії. Генетичний аналіз показав, що вона інфікувалася мутованим коронавірусом.

Пацієнтка перебуває на самоізоляції, має слабкі симптоми хвороби. Нині Німеччина і ще кілька десятків країн заборонили рейси з Великої Британії. Саме у Сполученому Королівстві уперше з'явився новий штам вірусу.