В испанском автономном обществе Страна Басков неизвестный похититель украл из медицинской лаборатории готовые ПЦР-тесты и разбросал их по улице.

Вор попал в здание через окно и, выкинув на улицу пробирки, уничтожил их. Незаконные действия злоумышленника местные власти квалифицировали как акт вандализма.

Помимо того, что это акт вандализма, который карается штрафом и наказанием, это полное и ненужное нападение на государственную собственность. Фактически, это сводит на нет тесты, которые могут решить, являются ли люди носителями вируса, парализовавшего все наше общество.

Фото: Twitter

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Кроме того, в Индии обезьяны украли из лаборатории пробирки с зараженной коронавирусной инфекцией кровью. Растерянные работники лаборатории не смогли помешать воришкам, которые сразу же скрылись с места преступления.

Напомним, в 30% случаев у больного коронавирусом отрицательный ПЦР тест. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов происходит при наличии клинических симптомов.

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