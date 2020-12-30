В Киеве резко взлетела заболеваемость коронавирусом [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрировали 1131 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.
Всего за период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 110 139 инфицированных COVID-19. 38 856 человек выздоровели (839 - за минувшие сутки), еще 1897 киевлян умерли (22 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди заболевших:
- 659 женщин в возрасте от 19 до 91 года;
- 414 мужчин, возрастом от 19 до 88 лет;
- 58 детей - от 1 до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (220 человек), Днепровском районе (188 случаев) и Деснянском районе (138 пациентов).
Читайте также, за сутки на территории Украины зарегистрировали 7986 случаев коронавирусной инфекции. За сесь период пандемии инфекцию подтвердили у 1 045 348 человек.
Кроме того, Минздрав готовится делать по миллиону коронавирусных тестов. В настоящее время ожидается новая поставка новых анализов.
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