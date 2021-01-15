Ведмеді замінили туристів на руїнах Мачу-Пікчу [ Редактировать ]
Замість нашестя туристів - ведмеді. Досліджувати руїни Мачу-Пікчу прийшли ведмедиця з дитинчам, андської породи.
Тварини блукали історичними скелями, а їхню прогулянку зафільмував працівник Міністерства культури Перу. Андські - єдиний вид ведмедів, що вижили в Південній Америці. Вони часто спускаються з гір у пошуках їжі.
по теме
Поки в країні зимно і усе під замком українці шукають, як безпечно відпочити за кордоном. Єгипет - один із напрямків, куди можна літати без перешкод
Куба, як і інші країни Карибського басейну, неабияк залежить від туризму
Меры были приняты в целях борьбы с распространением коронавируса
Хоч на кілька годин, але в гори. Німці штурмують зимові курорти, де якраз випав перший сніг. І хоча короткі виїзди на природу не заборонені карантином, політики просять відмовитися від такого відпочинку
Сотні британців утекли із самоізоляції на швейцарському курорті. Відвідувачів змусили піти на карантин після виявлення нового штаму коронавірусу